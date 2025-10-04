  • Спортс
У «Арсенала» 6 побед с общим счетом 13:1 и ничья с «Ман Сити» после поражения от «Ливерпуля»

«Арсенал» не проигрывает семь матчей.

Команда Микеля Артеты победила «Вест Хэм» (2:0) в 7-м туре АПЛ.

В последний раз «канониры» проигрывали 31 августа – «Ливерпулю» (0:1). Осенью у них шесть побед с общим счетом 13:1 и ничья с «Манчестер Сити» (1:1).

18 октября «Арсенал» сыграет на поле «Фулхэма».

