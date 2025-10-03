Артета о самом высоком проценте побед среди всех тренеров «Арсенала»: «Даже при этом крупных трофеев нет. Нужно сделать то, чего никогда раньше не делали, нынешнего уровня недостаточно»
Микель Артета указал на отсутствие у «Арсенала» крупных трофеев в последние годы.
Главному тренеру лондонцев рассказали, что команда под его руководством выигрывает 58% матчей.
«Вы сказали про процент побед, самый высокий [среди всех тренеров «Арсенала»], и даже при таком проценте мы не завоевали крупных трофеев. Это просто говорит об уровне.
Вот почему нужно сделать то, чего никогда не делали раньше. Нынешнего уровня недостаточно, он должен быть намного выше. Это намного более сложная задача, но мы постараемся сосредоточиться на ее выполнении», – сказал Артета.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
