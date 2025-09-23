18

Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го

Почти 20 лет «Золотой мяч» получают только полузащитники и нападающие.

Обладателем приза от France Football в 2025 году стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Последним защитником, получавшим эту награду, остается Фабио Каннаваро. Итальянец выиграл голосование в 2006 году.

Среди вратарей побеждал только Лев Яшин в 1963 году.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37016 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗолотой мяч
logoсборная СССР
logoЛев Яшин
logoФабио Каннаваро
logoСборная Италии по футболу
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года
24сегодня, 21:31
Франция повторила рекорд Аргентины по числу «Золотых мячей» – у них по 8 призов
45сегодня, 21:11
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22сегодня, 21:03
Главные новости
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
723 минуты назад
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
1029 минут назад
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
1434 минуты назад
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
35 минут назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
442 минуты назад
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
1443 минуты назад
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
855 минут назад
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
3сегодня, 21:33
Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года
24сегодня, 21:31
«Наполи» лидирует в Серии А с 12 очками после 4 туров. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» и «Рома» – на 3, «Интер» – на 6
6сегодня, 21:21
Ко всем новостям
Последние новости
Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»
3 минуты назад
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
418 минут назад
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
25 минут назад
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
342 минуты назад
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
22сегодня, 21:28
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
25сегодня, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22сегодня, 21:03
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
1сегодня, 20:48
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
8сегодня, 20:45
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
2сегодня, 20:32