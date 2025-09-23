Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
Почти 20 лет «Золотой мяч» получают только полузащитники и нападающие.
Обладателем приза от France Football в 2025 году стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Последним защитником, получавшим эту награду, остается Фабио Каннаваро. Итальянец выиграл голосование в 2006 году.
Среди вратарей побеждал только Лев Яшин в 1963 году.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37016 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
