Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го

Почти 20 лет «Золотой мяч» получают только полузащитники и нападающие.

Обладателем приза от France Football в 2025 году стал вингер «ПСЖ » Усман Дембеле .

Последним защитником, получавшим эту награду, остается Фабио Каннаваро . Итальянец выиграл голосование в 2006 году.

Среди вратарей побеждал только Лев Яшин в 1963 году.