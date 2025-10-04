Президент «Урала» о 2-м месте в Первой лиге: «Оцениваю на четверку с минусом. Хотелось бы набрать больше очков»

Президент «Урала» оценил второе место команды в Первой лиге после 12 туров.

— В воскресенье «Факел» уволил Шалимова. У Воронежа столько же очков, сколько и у «Урала». Каков кредит доверия к Ромащенко?

— Это разные истории. Я готов комментировать только происходящее в нашем клубе. Да, [в понедельник] уступили Хабаровску. Но вы думаете, Ромащенко за одну игру разучился тренировать? До этого команда под его руководством в 11 турах одержала семь побед. Он много работает. Нравится, как он вовлечен в процесс, погружен в него.

— Но болельщики «Урала» слишком болезненно восприняли поражение от Хабаровска...

— Послушайте, ну если бы не этот левый пенальти, если бы не ошибка защитника, мы вполне могли и выиграть. Но так получилось... Это же не Ромащенко назначил 11-метровый или допустил ляп в обороне.

— Треть чемпионата позади. Как бы оценили результаты и качество футбола «Урала»?

— На четверку с минусом или на тройку с плюсом. Хотелось бы, конечно, набрать больше очков за 12 туров, – сказал Григорий Иванов .