Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»

Президент «Урала» рассказал о дефиците ВАР в Первой лиге.

В 12-м туре екатеринбуржцы проиграли дома СКА (1:2), пропустив первый гол с пенальти. На матче работала бригада судей во главе с 32-летним Станиславом Матвеевым.

— Как арбитр не увидел, что мяч попал Сунгатулину в плечо, а не в руку? Он же находился рядом.

— Хороший вопрос... Видимо, опять же опыта не хватило. Может, в голове сидела мысль: не поставлю пенальти — ошибусь, меня накажут...

— А вы с ним разговаривали после матча?

— Он сказал, что ему показалось: была рука. Но теперь-то что делать? Счет на табло. Да, можем попросить ЭСК разобрать эпизод. Ну и что? Накажут арбитра, пропустит он два тура. А очки-то нам никто не вернет!

— Если бы в ФНЛ на всех стадионах был ВАР, этот пенальти отменили бы.

— Во-первых, система ВАР должна быть действительно у всех клубов, а не только у трех, как это было в прошлом сезоне.

— Это нереально?

— Понимаете, у губерний нет денег на ВАР. Сейчас всем тяжело. Слишком дорогое удовольствие. Клубы не могут себе позволить тратить большие суммы. Никто на такое не пойдет. Ведь в регионах не только футбол, но и другие виды спорта есть, – сказал Григорий Иванов .