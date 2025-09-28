Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 12-го тура.
В воскресенье «Ротор» сыграет в гостях с «Шинником», «Факел» примет «Чайку».
В понедельник «Торпедо» встретится на выезде с «Енисеем», «Спартак» Кострома проведет домашний матч с «Волгой», «Урал» – со СКА.
PARI Первая лига
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
