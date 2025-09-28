Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 12-го тура.

В воскресенье «Ротор » сыграет в гостях с «Шинником », «Факел » примет «Чайку ».

В понедельник «Торпедо » встретится на выезде с «Енисеем», «Спартак» Кострома проведет домашний матч с «Волгой», «Урал» – со СКА.

PARI Первая лига

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

