Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»

Харри Кейн мечтает выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.

— С вашим огромным опытом в футболе, можете ли сказать, готова ли нынешняя баварская команда бороться за победу в Лиге чемпионов?

— Мы должны быть готовы! Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже.

— Назовите свой самый любимый гол в карьере, вашего лучшего партнера и самую большую мечту.

— О, самая большая мечта — безусловно, выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол... наверное, с центра поля за «Баварию» (против «Дармштадта» в октябре 2023 года с 55 метров, игра Бундеслиги завершилась 8:0 — прим. ред.).

А вот любимого партнера выбрать точно невозможно. У меня всегда были отличные отношения со всеми парнями — и из «Баварии», включая ушедшего из команды летом Сане, и из «Тоттенхэма». Мне повезло с ними, – сказал форвард «Баварии».