Ханси Флик: «Самым особенным для меня в «Баварии» был день победы в ЛЧ. В «Барселоне» тоже этого хотят – мы будем бороться, обещаю»

Ханс-Дитер Флик пообещал, что «Барселона» будет бороться за победу в ЛЧ.

«Я провел лучший год в своей жизни. На самом деле было непросто, но я думаю, что в прошлом сезоне, когда мы проехали по Барселоне на автобусе [отмечая чемпионство], это было потрясающе. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас выиграли желанные титулы, но, повторяю, это непросто. Мы сделаем это, мы сделаем все возможное, и если это произойдет, я буду очень рад.

Самым особенным в «Баварии» для меня был день, когда мы выиграли Лигу чемпионов, это было впечатляюще. В «Барселоне» все тоже этого хотят, и мы будем бороться за то, чтобы это случилось. Это будет нелегко, но я обещаю, что мы будем бороться», – сказал главный тренер «Барселоны».