  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ханси Флик: «Самым особенным для меня в «Баварии» был день победы в ЛЧ. В «Барселоне» тоже этого хотят – мы будем бороться, обещаю»
9

Ханси Флик: «Самым особенным для меня в «Баварии» был день победы в ЛЧ. В «Барселоне» тоже этого хотят – мы будем бороться, обещаю»

Ханс-Дитер Флик пообещал, что «Барселона» будет бороться за победу в ЛЧ.

«Я провел лучший год в своей жизни. На самом деле было непросто, но я думаю, что в прошлом сезоне, когда мы проехали по Барселоне на автобусе [отмечая чемпионство], это было потрясающе. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас выиграли желанные титулы, но, повторяю, это непросто. Мы сделаем это, мы сделаем все возможное, и если это произойдет, я буду очень рад.

Самым особенным в «Баварии» для меня был день, когда мы выиграли Лигу чемпионов, это было впечатляюще. В «Барселоне» все тоже этого хотят, и мы будем бороться за то, чтобы это случилось. Это будет нелегко, но я обещаю, что мы будем бороться», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
747 минут назадLive
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
14 минут назадТесты и игры
Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м
531 минуту назадФото
Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»
6сегодня, 20:01
Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»
55сегодня, 19:31
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 19:30Телеграм
Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Добвик дважды перебивал 11-метровый
52сегодня, 19:05
Тедеско выиграл 2 матча подряд в «Фенербахче». До этого была 1 победа в 4 играх
8сегодня, 18:59
Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего (As)
72сегодня, 18:40
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала по пенальти обыграло «Ростов»
955сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Лилля» Озер о 3 отбитых пенальти: «Я бы и 4-й отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»
15 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев проиграло «Кристал Пэлас», «Ноа» победил «Риеку», «Фиорентина» против «Сигмы», «Шахтер» – «Абердин»
58 минут назадLive
Азербайджан и Узбекистан проведут чемпионат мира U20 в 2027 году
9 минут назад
Григорян о матче «Динамо» Махачкала – «Ростов»: «Качество поля усугубило особенности команд. Сплошная борьба, такой футбол не может доставить удовольствие»
121 минуту назад
Сидуэлл о «Челси» в ЛЧ: «Против «Бенфики» играли плохо во 2-м тайме, контроля не было. Джордж коснулся мяча всего три раза за 26 минут»
137 минут назад
Почеттино о невызове Мусы и Скалли в сборную США: «Можно спросить, почему в заявке нет Месси, Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»
650 минут назад
Гасперини о 0:1 от «Лилля»: «Рома» трижды не забила с пенальти – такого у меня еще не было. Уникальная ситуация, это повлияло на результат»
256 минут назад
Терехин об уходе Гафина из «Динамо»: «Не понял. Он назначал Карпина, говорил про долгосрочную стратегию. Клуб начинает выплывать, а он уходит, недосказанность какая-то»
4сегодня, 19:52
В Нидерландах 39-летнего экс-тренера судят за насилие над несовершеннолетним, у которого он работал учителем в школе. Обвиняемый 15 лет тайно снимал мальчиков 10-14 лет в футбольных раздевалках и душевых
1сегодня, 19:49
«Кристал Пэлас» не проигрывает 19 матчей – рекорд клуба. Сегодня команда Гласнера победила «Динамо» Киев – 2:0
6сегодня, 19:38