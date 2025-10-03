Скоулз думает, что «МЮ» финиширует в топ-10: «Не лучший старт сезона, они не в состоянии одержать две победы подряд. Им не хватает зрелищности, взял бы туда Гиггза из своей команды»

Пол Скоулз верит, что «Манчестер Юнайтед» финиширует в верхней половине таблицы.

Бывшего полузащитника клуба попросили спрогнозировать, на каком месте команда завершит нынешний сезон.

– Я бы сказал, что в топ-10. Старт сезона выдался не лучшим. Они не в состоянии одержать две победы подряд.

Потенциально они могли бы выступить лучше, но сейчас это кажется маловероятным.

– Кого из команды своего времени вы бы первым делом взяли в эту?

– Я бы выбрал Райана Гиггза . Думаю, сейчас «МЮ » не хватает немного зрелищности, а Райан Гиггз заряжал людей, толпу, окружающих его футболистов, – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.