  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Скоулз думает, что «МЮ» финиширует в топ-10: «Не лучший старт сезона, они не в состоянии одержать две победы подряд. Им не хватает зрелищности, взял бы туда Гиггза из своей команды»
7

Скоулз думает, что «МЮ» финиширует в топ-10: «Не лучший старт сезона, они не в состоянии одержать две победы подряд. Им не хватает зрелищности, взял бы туда Гиггза из своей команды»

Пол Скоулз верит, что «Манчестер Юнайтед» финиширует в верхней половине таблицы.

Бывшего полузащитника клуба попросили спрогнозировать, на каком месте команда завершит нынешний сезон.

– Я бы сказал, что в топ-10. Старт сезона выдался не лучшим. Они не в состоянии одержать две победы подряд.

Потенциально они могли бы выступить лучше, но сейчас это кажется маловероятным.

– Кого из команды своего времени вы бы первым делом взяли в эту?

– Я бы выбрал Райана Гиггза. Думаю, сейчас «МЮ» не хватает немного зрелищности, а Райан Гиггз заряжал людей, толпу, окружающих его футболистов, – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?824 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoПол Скоулз
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРайан Гиггз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Скоулз: «Если Аморима уволят в воскресенье, все мы скажем: «Да, #####, самое время!» У него было оправдание в прошлом сезоне, но в этом есть все необходимое – а побед недостаточно»
50сегодня, 17:03
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
4324 сентября, 16:20
Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»
3322 сентября, 19:24
Главные новости
Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
3 минуты назад
Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги
326 минут назад
RFEF о Ямале: «Сделали запрос о нем вчера – медслужба «Барсы» сообщила о дискомфорте в области паха сегодня. Ламин исключен из состава сборной из-за травмы»
2332 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
33 минуты назадТелеграм
«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре
540 минут назад
«Ман Сити» и Савио продлили контракт до 2031 года
1753 минуты назадФото
Корова Ванга предсказала победу «Оренбурга» над «Ростовом», выбрав арбуз вместо лука. Владелец фермы дарил Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола в НХЛ
32сегодня, 19:33
Уорнок о тактической доске Аморима на матче с «Гримсби»: «Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент? Теперь я видел все»
13сегодня, 19:10Фото
Чемпионат Англии. «Борнмут» принимает «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
20сегодня, 19:00Live
Реконструкция «Петровского» заморожена, сообщил глава Федерации футбола Петербурга, спикер ЗакСа Бельский: «Был проект с «Газпромом», но пока он недостаточно финансируемый»
62сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» уступил «Кельну», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
23 минуты назад
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
113 минут назад
Боярский за лимит: «Своя рубаха ближе к телу. Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол»
1020 минут назад
Сычев о «Локо»: «У них качественный состав для борьбы за чемпионство. Баланс в сторону россиян добавляет уверенности, для тренера это большое подспорье»
126 минут назад
Горан Стеванович возглавил сборную Таджикистана. На должность рассматривали Василия Березуцкого и Федотова
252 минуты назад
Эден Азар: «Бен-Арфа и Какута – лучшие дриблеры, которых я видел. Сейчас таких осталось не так много – Ямаль, Шерки, Доку и Дуэ»
14сегодня, 19:27
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8сегодня, 19:00Live
Каррагер о проблемах «Ливерпуля»: «Для блага АПЛ было бы печально, если бы 450 млн трат привели к мгновенному успеху. Создание команды-победителя – больше, чем просто крупные сделки»
5сегодня, 18:54
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
2сегодня, 18:46Live
Чемпионат Франции. «Париж» принимает «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
2сегодня, 18:45Live