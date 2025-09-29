Два фаната ПСВ напали на руководство «Аякса» после матча Эредивизи. Им запретили посещать стадионы в Нидерландах (De Telegraaf)

Фанаты ПСВ напали на руководство «Аякса» после матча в Эйндховене.

ПСВ и «Аякс» сыграли вничью (2:2) 21 сентября в 6-м туре чемпионата Нидерландов.

Как передает De Telegraaf, после матча два болельщика ПСВ атаковали технического директора «Аякса» Алекса Круса и спортивного директора Марейна Бекера на одном из лестничных пролетов стадиона.

Сообщается, что ПСВ аннулировал абонементы обоих нападавших, им также запретили посещать все футбольные арены в Нидерландах – опознать нарушителей удалось благодаря видеозаписям инцидента.

«Это совершенно не устраивает наш клуб. Мы решительно осуждаем такое поведение и поэтому приняли незамедлительные меры. Как клуб, мы ценим гостеприимство и считаем, что очень важно, чтобы наших соперников хорошо принимали. Поэтому мы немедленно извинились перед ”Аяксом» за этот инцидент», – говорится в заявлении ПСВ.