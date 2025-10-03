ФИФА о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Модель ценообразования отражает рыночную практику. Стремимся обеспечить справедливый доступ к футболу»

В ФИФА отреагировали на критику стоимости билетов на ЧМ-2026.

Вчера стало известно , что самые дорогие билеты на финал чемпионата мира стоят больше 6000 долларов. Стоимость билетов на первый матч турнира в Мексике варьируется от 745 долларов в категории 3 до 1825 долларов в категории 1. Цена на самые дешевые билеты на матчи турнира начинается с 60 долларов.

При этом цены еще могут меняться, потому что на турнире применят динамическое ценообразование.

«Принятая модель ценообразования в целом отражает существующую и развивающуюся рыночную практику в странах, где мы совместно проводим крупные развлекательные и спортивные мероприятия, включая футбол. Мы стремимся обеспечить справедливый доступ к нашей игре как существующим, так и потенциальным болельщикам и предлагаем билеты на групповой этап от 60 долларов США – весьма конкурентоспособная цена для крупного мирового спортивного мероприятия в США.

ФИФА может подтвердить, что сохранит выделенные квоты для определенных категорий болельщиков, и что эти квоты будут установлены по фиксированной цене.

Платформа перепродаж ФИФА предоставит болельщикам, желающим продать или купить билеты на вторичном рынке, безопасный и надежный способ сделать это в соответствии с законодательством США. Тот факт, что деятельность на вторичном рынке является юридически открытой, обуславливает необходимость наличия билетной модели, которая отражает нашу ответственность за обеспечение доступа болельщиков, одновременно гарантируя сохранение максимальной стоимости для перераспределения в мировом футболе.

ФИФА, как некоммерческая организация, реинвестирует доход, получаемый от чемпионата мира по футболу, в поддержку развития футбола [мужского, женского, молодежного] во всех 211 ассоциациях-членах ФИФА по всему миру. ФИФА планирует реинвестировать более 90% своих бюджетных инвестиций 2023-2026 года в футбол, чтобы значительно стимулировать развитие мирового футбола. Без финансовой поддержки ФИФА более 50% ассоциаций-членов ФИФА не смогли бы работать», – говорится в заявлении ФИФА .