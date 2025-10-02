  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • США отклонили первый запрос о выдаче виз иранской делегации перед жеребьевкой ЧМ-2026: «Процесс продолжается. С Божьей помощью вопрос будет решен благополучно»
10

США отклонили первый запрос о выдаче виз иранской делегации перед жеребьевкой ЧМ-2026: «Процесс продолжается. С Божьей помощью вопрос будет решен благополучно»

Иранской делегации отказали в посещении жеребьевки ЧМ-2026.

Мероприятие пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Сборная Ирана пробилась на чемпионат мира через квалификацию. 

В СМИ появилась информация о том, что власти США отклонили запрос о выдаче виз девяти членам иранской делегации, которые планировали посетить жеребьевку турнира, в том числе президенту президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и главному тренеру сборной Амиру Галенои.

Директор сборной Ирана Амир Мехди Алави прокомментировал ситуацию.

«Соответствующий процесс, касающийся выдачи виз делегации иранских менеджеров, как для участия в жеребьевке, так и в семинарах ФИФА, посвященных соревнованию, которые пройдут в марте, все еще продолжается.

То, что произошло, – это первоначальная реакция. Этот процесс продолжится в переписке, которую мы вели с ФИФА в последние дни, и вполне возможно, что в ближайшие две недели произойдут новые события, например, могут быть изменения в первоначальном решении.

Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что этот процесс будет завершен самое позднее к концу ноября. Потому что впереди две важные программы. Одна из них – жеребьевка чемпионата мира, а другая – первый семинар ФИФА по подготовке к чемпионату мира.

Это неправда, что первоначальный отказ был вызван неполнотой документов. Процесс отправки документов будет продолжаться в ближайшие дни, и все документы будут отправлены к субботе.

Я разговаривал с рядом федераций, чьи команды пробились на чемпионат мира, и с ними это тоже произошло. Но мы не сможем говорить точно, пока не получим окончательный ответ через две недели.

Я также разговаривал сегодня с господином Таджем. Для него также очень важно присутствие тренерского и исполнительного персонала национальной команды, и, с Божьей помощью, этот вопрос будет решен благополучно, судя по электронным письмам, которыми федерация и ФИФА обменялись сегодня», – сказал Амир Мехди Алави.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Footballi
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
Амир Галенои
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Батракова о незабитом пенальти с ЦСКА: «Леша обратил внимание на газон. Там была кочка или что-то, помешавшее пробить более точно»
2359 минут назад
Анри о поражении «Барсы» от «ПСЖ»: «Нельзя играть в ЛЧ с такой высокой линией обороны, вас накажут. Иногда тренеры проявляют упрямство, но в крупных матчах это может дорого обойтись»
50сегодня, 12:18
Гвардиола, Артета, Гласнер и Ле Бри претендуют на награду тренеру месяца в АПЛ
4сегодня, 11:59
Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»
53сегодня, 12:04
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
930сегодня, 12:03
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
сегодня, 12:00Телеграм
Холанд, Субименди, Джака – среди номинантов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
4сегодня, 11:59
ФИФА может увеличить квоту участников КЧМ от одной страны до трех клубов на фоне пропуска турнира «Барсой», «Ливерпулем» и «Наполи». Есть планы по расширению до 48 команд
39сегодня, 11:47
Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией снял все вопросы, которые часто звучали в прессе. Нужно смотреть на качество игры вратаря, а не на место «Спартака» в таблице»
31сегодня, 11:43
Энрике получил 9 баллов за матч с «Барсой», Флик – 3 от L’Équipe. У Мендеша и Хакими по 8 баллов, у Ямаля – 5. Де Йонга, Ольмо и Гарсию оценили на 3, Феррана – на 7
37сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спортинга» Боржеш об 1:2 с «Наполи»: «Де Брюйне делает разницу. Он один из лучших игроков мира и способен на невероятные комбинации»
10 минут назад
Руни раскритиковал Слота после 0:1 от «Галатасарая»: «Аморима в «МЮ» разнесли бы за хавбека на позиции правого защитника. В конце он выпустил всех игроков атаки «Ливерпуля» и такой: «Сами разберетесь»
12 минут назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
5сегодня, 06:40
Кабаль из «Ювентуса» пропустит 6 недель из-за повреждения бедра. Защитник отыграл 46 минут после травмы «крестов»
115 минут назад
Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Он еще покажет себя англичанам. Проблемы с адаптацией есть почти у каждого профессионала»
225 минут назад
Артета о 5 играх Дьокереша без голов: «С каждым матчем он все лучше. Мы хотим, чтобы он забивал, но если нет, то хотя бы продолжал так же работать на команду»
936 минут назад
Кассьерра об РПЛ: «Зенит» всегда хочет быть первым – сейчас мы не там, где заслуживаем быть. Раньше побед с ЦСКА и «Спартаком» было больше, но мы провели хорошие матчи»
144 минуты назад
Совладельца «Торпедо» Соболева перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования» («Mash на спорте»)
47 минут назад
Манише о Роналду и 1000 голов: «Криштиану это по силам. Понадобится еще два года, если он сохранит уровень в 30-35 мячей за год»
753 минуты назад
Семин о Кубке: «Мне не очень нравится формат. Может, стоит уменьшить количество матчей – некоторые не соответствуют уровню турнира»
6сегодня, 11:53