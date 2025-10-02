США отклонили первый запрос о выдаче виз иранской делегации перед жеребьевкой ЧМ-2026: «Процесс продолжается. С Божьей помощью вопрос будет решен благополучно»

Иранской делегации отказали в посещении жеребьевки ЧМ-2026.

Мероприятие пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Сборная Ирана пробилась на чемпионат мира через квалификацию.

В СМИ появилась информация о том, что власти США отклонили запрос о выдаче виз девяти членам иранской делегации, которые планировали посетить жеребьевку турнира, в том числе президенту президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и главному тренеру сборной Амиру Галенои.

Директор сборной Ирана Амир Мехди Алави прокомментировал ситуацию.

«Соответствующий процесс, касающийся выдачи виз делегации иранских менеджеров, как для участия в жеребьевке, так и в семинарах ФИФА, посвященных соревнованию, которые пройдут в марте, все еще продолжается.

То, что произошло, – это первоначальная реакция. Этот процесс продолжится в переписке, которую мы вели с ФИФА в последние дни, и вполне возможно, что в ближайшие две недели произойдут новые события, например, могут быть изменения в первоначальном решении.

Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что этот процесс будет завершен самое позднее к концу ноября. Потому что впереди две важные программы. Одна из них – жеребьевка чемпионата мира, а другая – первый семинар ФИФА по подготовке к чемпионату мира.

Это неправда, что первоначальный отказ был вызван неполнотой документов. Процесс отправки документов будет продолжаться в ближайшие дни, и все документы будут отправлены к субботе.

Я разговаривал с рядом федераций, чьи команды пробились на чемпионат мира, и с ними это тоже произошло. Но мы не сможем говорить точно, пока не получим окончательный ответ через две недели.

Я также разговаривал сегодня с господином Таджем. Для него также очень важно присутствие тренерского и исполнительного персонала национальной команды, и, с Божьей помощью, этот вопрос будет решен благополучно, судя по электронным письмам, которыми федерация и ФИФА обменялись сегодня», – сказал Амир Мехди Алави.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.