Вице-президент ФИФА Монтальяни о готовности Трампа перенести матчи ЧМ-2026 в другие города: «Это наш турнир, нам принимать решение. Он президент США, но его слова всерьез не рассматривались»

ФИФА не планирует переносить матчи ЧМ-2026 в другие города.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что рассмотрит возможность переноса игр, если посчитает, что какой-либо из американских городов, планирующих принять турнир, небезопасен: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в Чикаго, Мемфис, другие города. Там будет безопасно».

На эти слова отреагировал руководитель КОНКАКАФ , вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

«Если бы мне пришлось реагировать каждый раз, когда политик – будь то президент, сенатор, конгрессмен или даже представитель моей страны [Канады] или Мексики – делает заявление, то я бы не смог выполнять свою работу.

Мы сосредоточены на 16 стадионах и на том, чтобы убедиться, что они готовы. Он президент, ладно, и у слов больший вес, когда их произносит президент, но с операционной точки зрения это всерьез не рассматривалось.

В конце концов, это турнир ФИФА, ФИФА принимает такие решения. Даже на ранних этапах, когда мы принимали решения по городам, это были наши решения на основе стандартов. Если ФИФА захочет – по какой угодно причине – перенести матч плей-офф, то это в конечном итоге ее юрисдикция», – отметил Монтальяни.