Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»

Кристиян Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году.

– В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?

– Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА , в этом клубе добился большинства успехов.

Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА. Я не хотел проявлять неуважение к клубу.

С Романом Юрьевичем [Бабаевым] мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.

Трансферные права на хорвата принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока контракта.

В сентябре 2025 года Бистрович присоединился к «Акрону ».