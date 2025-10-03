Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»
Кристиян Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году.
– В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?
– Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов.
Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА. Я не хотел проявлять неуважение к клубу.
С Романом Юрьевичем [Бабаевым] мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.
Трансферные права на хорвата принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока контракта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
