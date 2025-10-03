  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»
7

Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»

Кристиян Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году.

– В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?

– Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов.

Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА. Я не хотел проявлять неуважение к клубу.

С Романом Юрьевичем [Бабаевым] мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.

Трансферные права на хорвата принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока контракта.

В сентябре 2025 года Бистрович присоединился к «Акрону».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?189 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoКристиян Бистрович
logoАкрон
Политика
logoЧемпионат.com
logoФИФА
logoРоман Бабаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-хавбек ЦСКА Бистрович перешел в «Акрон» свободным агентом
226 сентября, 13:27Фото
Бистрович не представляет себя в «Спартаке» и «Зените»: «Мне нравится в России, но, скорее всего, продолжу карьеру за границей»
74 июля, 15:35
Бистрович о непродлении контракта с ЦСКА: «Руководство и Челестини решили, что в составе достаточно полузащитников для новой схемы»
294 июля, 06:32
Главные новости
Пол Скоулз: «Если Аморима уволят в воскресенье, все мы скажем: «Да, #####, самое время!» У него было оправдание в прошлом сезоне, но в этом есть все необходимое – а побед недостаточно»
722 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Клопп оставил мне много подарков, один из них – 3-е место. Когда мы возглавили таблицу, с нами начали играть совсем не так, как поначалу»
831 минуту назад
ФИФА о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Модель ценообразования отражает рыночную практику. Стремимся обеспечить справедливый доступ к футболу»
431 минуту назад
Сборная Испании удивлена новостью о травме Ямаля. Вчера «Барса» не упоминала о проблеме, сообщив, что вингер должен сыграть с «Севильей» (Marca)
2444 минуты назад
Артета о самом высоком проценте побед среди всех тренеров «Арсенала»: «Даже при этом крупных трофеев нет. Нужно сделать то, чего никогда раньше не делали, нынешнего уровня недостаточно»
7сегодня, 16:21
Батт про «МЮ»: «Клуб прогнил снизу доверху. Увольте Аморима – и кто придет? Никто не может назвать имя. Даже Фергюсон не смог бы все мгновенно перевернуть, Пеп, Клопп – это не сработает»
21сегодня, 16:08
Евгений Ловчев: «А что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист»
35сегодня, 15:59
Бабаев об ужесточении лимита: «Параметры 10+5 чрезмерны, я за эволюционный подход. Легионеры делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков»
10сегодня, 15:54
Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»
31сегодня, 15:44
«Атлетик» поддерживает Палестину. Остановим геноцид». Клуб из Бильбао анонсировал акцию с участием беженцев и экс-футболистки палестинской сборной на матче с «Мальоркой»
15сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)
2 минуты назад
Де ла Фуэнте о недовольстве Флика тем, что Ямаль играл за сборную с травмой: «Меня удивило, что у бывшего тренера национальной команды такое мнение»
13 минуты назад
Мбаппе – лучший игрок Ла Лиги в сентябре. У форварда «Реала» 5+1 в 4 матчах
418 минут назад
Сергей Минаев о футболе: «Стоял на воротах в юношестве. Вратарь – это что? Отбил – команда хорошо сыграла, пропустил – только ты мудак. Сейчас не слежу – футбол стал абсолютным шоу-бизнесом»
449 минут назад
Мареска о «Ливерпуле»: «Они фантастически проводят сезон после трагедии с Жотой. Я прошел через это 20 лет назад с Пуэртой. Непросто каждый день видеть пустующее место на базе»
1сегодня, 16:21
Ширер про «МЮ»: «В таких условиях сложно играть, но после ухода футболисты блистают: Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд. Аморим повторяет одно и то же, и ничего не меняется»
9сегодня, 15:49
Палмер взял бы Месси, Неймара, Куртуа, себя и Равела Моррисона в команду для игры 5 на 5
4сегодня, 15:36
Алексей Смертин: «У Кормильцева прозвище «Катя» было. Он всегда катился в подкаты, над ним подтрунивали «Катись!» и сократили до «Кати»
2сегодня, 14:59
Евгений Ловчев: «Семака недавно называли великим, а теперь критикуют, изменился состав, надо дать время. Мы Гвардиолу недавно считали самым великим, а у него команда валится»
9сегодня, 14:50
«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»
3сегодня, 14:16