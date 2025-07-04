Бистрович не представляет себя в «Спартаке» и «Зените»: «Мне нравится в России, но, скорее всего, продолжу карьеру за границей»
Экс-хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о своем будущем.
– Что с твоим будущим? Есть предложения?
– Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.
– Варианты из России рассматриваешь?
– Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.
– Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...
– После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов! – сказал полузащитник.
Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. На его счету 127 матчей за армейский клуб, 10 голов и 7 голевых передач.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?25268 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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