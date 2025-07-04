Бистрович не представляет себя в «Спартаке» и «Зените»: «Мне нравится в России, но, скорее всего, продолжу карьеру за границей»

Экс-хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о своем будущем.

– Что с твоим будущим? Есть предложения?

– Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.

– Варианты из России рассматриваешь?

– Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ , уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.

– Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...

– После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов! – сказал полузащитник.

Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. На его счету 127 матчей за армейский клуб, 10 голов и 7 голевых передач.