Экс-хавбек ЦСКА Бистрович перешел в «Акрон» свободным агентом

Кристиян Бистрович стал игроком «Акрона».

Клуб из Тольятти объявил о подписании бывшего полузащитника ЦСКА на правах свободного агента.

В составе армейцев хорват провел 127 матчей с 2018 года, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .

Изображение: https://t.me/fcakron/