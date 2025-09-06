Экс-хавбек ЦСКА Бистрович перешел в «Акрон» свободным агентом
Кристиян Бистрович стал игроком «Акрона».
Клуб из Тольятти объявил о подписании бывшего полузащитника ЦСКА на правах свободного агента.
В составе армейцев хорват провел 127 матчей с 2018 года, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
