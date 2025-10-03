  • Спортс
  • «Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино

Алексей Смертин рассказал, как Геннадий Тумилович называл его подкаблучником.

«С Геной мы играли в Ленинске-Кузнецком в «Заре» в 1997-м. Он, конечно, провокатор. Я тогда только женился, а в команде особо развлекательных мероприятий не было.

Тумилович же любитель казино. Помню, было заведение под названием «Март». Как-то Тумилович с Кормильцевым забурились ко мне домой. Я уже спать собирался, а Гена говорит: «Лех, ты чего, поехали в казино!»

Мне Лариса говорит: «Ну куда ты поедешь-то». Я сам вообще не игрок, не азартный человек. Неудобно перед ребятами, но нашел в себе силы отказаться. Плюс жена не хотела, чтобы я поздно ехал в казино.

И Тумилович говорит: «Нуууу, ясно! Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Потом он еще давал интервью и сказал, что в Ленинске-Кузнецком одни шахтеры. И добавил: «Я не понимаю, как Смертин там жену вообще раскопал», – вспомнил бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Сборная Алексея Смертина. Где еще вы увидите Лэмпарда и Тумиловича в одной команде?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
