Пономарев о натурализации: «Легионеры пользуются нашим гражданством, в Питере полно таких граждан. Так нельзя – они все равно уедут, еще и начнут поливать Россию»

Владимир Пономарев поделился мнением о легионерах с российским гражданством.

Дуглас Сантос получил российское гражданство в ноябре 2024 года, но принял вызов в сборную Бразилии, за которую и сыграл сегодня ночью в матче отбора к ЧМ-2026 против Чили (3:0). Теперь он вновь будет выступать под бразильским флагом и считаться легионером в Мир РПЛ.

«Эти легионеры пользуются нашим гражданством. Был Марио Фернандес , который потом наплевал на Россию. В Питере полным-полно таких граждан.

Нельзя так делать. Все равно они потом уедут, еще и начинают поливать нашу страну. Надо строже подходить к этому вопросу. Нельзя допускать таких вольностей по отношению к России.

И нужно играть нашими футболистами, а не бразильскими. Для чего тогда работают школы и академии? Куда ребятам деваться? Должна быть здоровая конкуренция внутри России.

А иностранцы пусть играют за свою родину!» – бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

Пономарев об ужесточении лимита в РПЛ: «Дегтярев все правильно делает, молодец. Когда на поле одни иностранцы – это слишком»