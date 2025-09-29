Орлов про «Спартак» и «Зенит»: «Две самые известные команды. Кто популярнее? А это не надо обсуждать»
Геннадий Орлов оценил популярность «Спартака» и «Зенита» в России.
Антон Ванюшов: «Как так получилось, что, обсуждая «Зенит», мы снова перешли на «Спартак» и Станковича?»
Геннадий Орлов: «Потому что это самые две известные команды. Это нормально».
Антон Ванюшов: «Самые популярные?»
Геннадий Орлов: «Я думаю, да, по болельщикам это очевидно».
Антон Ванюшов: «Будем обсуждать, какая популярнее?»
Геннадий Орлов: «А это не надо [обсуждать], не надо. Как Глушенков – герой матча, как Луис Энрике – [герой матча] с «Краснодаром». Они оба герои, и они это знают», – заявил комментатор и журналист в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
