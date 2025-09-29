Орлов про «Спартак» и «Зенит»: «Две самые известные команды. Кто популярнее? А это не надо обсуждать»

Геннадий Орлов оценил популярность «Спартака» и «Зенита» в России.

Антон Ванюшов: «Как так получилось, что, обсуждая «Зенит », мы снова перешли на «Спартак » и Станковича?»

Геннадий Орлов: «Потому что это самые две известные команды. Это нормально».

Антон Ванюшов: «Самые популярные?»

Геннадий Орлов: «Я думаю, да, по болельщикам это очевидно».

Антон Ванюшов: «Будем обсуждать, какая популярнее?»

Геннадий Орлов: «А это не надо [обсуждать], не надо. Как Глушенков – герой матча, как Луис Энрике – [герой матча] с «Краснодаром». Они оба герои, и они это знают», – заявил комментатор и журналист в шоу «Про наш футбол » на ВидеоСпортсе’‘.