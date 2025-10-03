  • Спортс
  «Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)
20

«Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)

Даниил Денисов может бесплатно покинуть «Спартак» после этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет переговоры с 22-летним российским защитником о новом контракте. Действующий договор игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.

Однако, по данным Metaratings.ru, красно-белые не делали предложений по поводу продления контракта с Денисовым. Между сторонами пока не начинались переговоры.

Утверждается, что Денисов входит в шорт-лист как минимум двух клубов Мир РПЛ на позицию правого защитника.

Денисов выступает за основной состав «Спартака» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей и заработал одну желтую карточку. Подроьная статистика Даниила – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoДаниил Денисов
возможные трансферы
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
