«Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)
Даниил Денисов может бесплатно покинуть «Спартак» после этого сезона.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет переговоры с 22-летним российским защитником о новом контракте. Действующий договор игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.
Однако, по данным Metaratings.ru, красно-белые не делали предложений по поводу продления контракта с Денисовым. Между сторонами пока не начинались переговоры.
Утверждается, что Денисов входит в шорт-лист как минимум двух клубов Мир РПЛ на позицию правого защитника.
Денисов выступает за основной состав «Спартака» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей и заработал одну желтую карточку. Подроьная статистика Даниила – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
