  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денисов о рассечении с «Динамо»: «Судья говорит: «Ты как из фильма «300 спартанцев», иди поменяй футболку». Фото Бутчера видел, но не думал, что сам окажусь в похожей ситуации»
5

Денисов о рассечении с «Динамо»: «Судья говорит: «Ты как из фильма «300 спартанцев», иди поменяй футболку». Фото Бутчера видел, но не думал, что сам окажусь в похожей ситуации»

Даниил Денисов вспомнил о том, как разбил голову в дерби «Спартака» и «Динамо».

Московские клубы сыграли вничью в рамках Мир РПЛ (2:2). в первом тайме защитник «Спартака» Денисов и хавбек «Динамо» Бителло столкнулись головами, из-за чего у обоих произошло рассечение, у россиянина долго шла кровь из раны.

– Твое повреждение головы в игре с бело-голубыми выглядело жутко: врачи несколько раз останавливали кровотечение. Обошлось без серьезных последствий?

– Игры с «Динамо», ЦСКА или «Зенитом» всегда стоят особняком. И мы выходили на этот матч, понимая, что будет очень много единоборств, что будет именно битва. Так оно и получилось.

К счастью, мое столкновение обошлось без каких-либо дальнейших ухудшений. Мне наложили швы на рану сразу после игры. Потом несколько дней походил в специальной повязке.

– В моменте, когда тебе перевязывали голову, кровь не останавливалась. Как принимали решение о том, что ты все-таки продолжишь матч?

– Когда мы столкнулись, я сразу почувствовал, что кровь полилась. Посмотрел на резервного судью, но он сначала почему-то не хотел выпускать врачей, не сигнализировал им. Когда они уже подбежали, начали перематывать, я по их разговору понял, что остановить кровь тяжело. Рана была не широкая, но глубокая.

Меня много раз и главный тренер спросил, и врачи, потому что я как раз был на ближней бровке: могу или не могу продолжать. Для меня решение было простое. Пока ты можешь играть, надо играть. Я очень хотел продолжать. И неважно, что потерял сколько-то миллилитров крови.

– Но есть еще регламент, по которому играть в окровавленной майке нельзя. А с этим явно были проблемы.

– Добавил работы нашим администраторам… Первая майка была в крови, мне ее заменили. Пока я играл во второй, первую уже отмывали в раздевалке. Вторая тоже запачкалась спустя 5-10 минут.

Ко мне подходит судья и говорит: «Слушай, ты как из фильма «300 спартанцев». Иди поменяй футболку». А я не видел, как это со стороны выглядит. Там кровь, как я понимаю, была и на шее, и на спине, да практически везде. Он меня отправил на бровку, и мне вернули первую отмытую майку. А в перерыве опять надел вторую. Они, само собой, были совсем мокрые. Непривычные ощущения.

– Не забрал себе эти майки на память?

– Лучше оставлять футболки после каких-то хороших моментов, где ты что-то выигрываешь. Хочу поблагодарить наших админов – Сережу и Юру, которые оперативно бегали стирать майки. Если бы они не сделали этого, мне пришлось бы ждать. Скорее всего, меня бы просто заменили. Ведь маек у нас по две на игрока. Было бы очень обидно уйти с поля из-за этого.

Вообще, в той игре досталось не только мне. У одного перелом носа, другому швы накладывали… Все были суперзаряжены, единоборств было на каждом участке поля полно.

– Тебе потом наверняка показывали знаменитое фото английского защитника Терри Бутчера, майка которого от крови из белой превратилась в полностью красную?

– Да, я и раньше видел эту легендарную фотографию, но никогда не думал, что могу оказаться в похожей ситуации. Смотрел на фото и думал: «Вот это футбол был».

А получается, что ничего не изменилось в этом плане. Такие моменты что тогда случались, что сейчас. И это показывает, как футболисты готовы сражаться и как сильно хотят победить, – рассказал Денисов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Спартака»
logoДаниил Денисов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoБителло
logoсудьи
logoтравмы
logoТерри Бутчер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым
1229 августа, 11:35Видео
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 2:0 – команды играют 10 на 10 после удалений Каземиро и Санчеса! Онлайн-трансляция
2869 минут назадLive
У «Челси» три замены к 21-й минуте матча с «МЮ» – это рекорд АПЛ
716 минут назад
Бруну забил 100-й гол за «МЮ» – в ворота «Челси». ВАР проверял офсайд у хавбека
830 минут назадФото
Вратарь «Челси» Санчес удален на 5-й минуте игры с «МЮ» – он сбил Мбемо перед штрафной. Это самая быстрая красная лондонцев в АПЛ
3142 минуты назадФото
Алонсо про 2:0 с «Эспаньолом»: «Реал» был настроен серьезно и не испытал проблем. Важная победа для дальнейшего роста»
1243 минуты назад
Алонсо – 3-й тренер в истории «Реала», выигравший первые 5 матчей в Ла Лиге
1452 минуты назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
18158 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2759 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Жирона» крупно проиграла «Леванте», «Алавес» против «Севильи»
7059 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
66159 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» Месси и Мбаппе купил, как я понимаю. Два последних окна – мы на последнем месте». Рахимов о давлении из-за трансферов
7 минут назад
Карвахаль извинился за удаление в игре с «Марселем»: «Это недопустимо. Такого не повторится»
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «Лилль» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
429 минут назадLive
Палмер заменен на 21-й минуте игры «Челси» с «МЮ» – из-за травмы, вероятно
730 минут назад
«Верона» – «Ювентус». 1:1 – Орбан сравнял с пенальти. Онлайн-трансляция
3043 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция
1358 минут назадLive
Беллингем сыграл впервые с июля – вышел на замену с «Эспаньолом», хавбек «Реала» должен был вернуться в октябре после операции на плече. Камавинга тоже вышел на поле
2сегодня, 16:17
Кисляк про лимит: «Из плюсов – шанс молодым россиянам проявить себя. Из минусов – у нас всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, этого будет не хватать»
сегодня, 16:09
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
10сегодня, 15:56Фото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
43сегодня, 15:55