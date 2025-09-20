Денисов о рассечении с «Динамо»: «Судья говорит: «Ты как из фильма «300 спартанцев», иди поменяй футболку». Фото Бутчера видел, но не думал, что сам окажусь в похожей ситуации»

Даниил Денисов вспомнил о том, как разбил голову в дерби «Спартака» и «Динамо».

Московские клубы сыграли вничью в рамках Мир РПЛ (2:2). в первом тайме защитник «Спартака » Денисов и хавбек «Динамо» Бителло столкнулись головами, из-за чего у обоих произошло рассечение, у россиянина долго шла кровь из раны.

– Твое повреждение головы в игре с бело-голубыми выглядело жутко: врачи несколько раз останавливали кровотечение. Обошлось без серьезных последствий?

– Игры с «Динамо », ЦСКА или «Зенитом» всегда стоят особняком. И мы выходили на этот матч, понимая, что будет очень много единоборств, что будет именно битва. Так оно и получилось.

К счастью, мое столкновение обошлось без каких-либо дальнейших ухудшений. Мне наложили швы на рану сразу после игры. Потом несколько дней походил в специальной повязке.

– В моменте, когда тебе перевязывали голову, кровь не останавливалась. Как принимали решение о том, что ты все-таки продолжишь матч?

– Когда мы столкнулись, я сразу почувствовал, что кровь полилась. Посмотрел на резервного судью, но он сначала почему-то не хотел выпускать врачей, не сигнализировал им. Когда они уже подбежали, начали перематывать, я по их разговору понял, что остановить кровь тяжело. Рана была не широкая, но глубокая.

Меня много раз и главный тренер спросил, и врачи, потому что я как раз был на ближней бровке: могу или не могу продолжать. Для меня решение было простое. Пока ты можешь играть, надо играть. Я очень хотел продолжать. И неважно, что потерял сколько-то миллилитров крови.

– Но есть еще регламент, по которому играть в окровавленной майке нельзя. А с этим явно были проблемы.

– Добавил работы нашим администраторам… Первая майка была в крови, мне ее заменили. Пока я играл во второй, первую уже отмывали в раздевалке. Вторая тоже запачкалась спустя 5-10 минут.

Ко мне подходит судья и говорит: «Слушай, ты как из фильма «300 спартанцев». Иди поменяй футболку». А я не видел, как это со стороны выглядит. Там кровь, как я понимаю, была и на шее, и на спине, да практически везде. Он меня отправил на бровку, и мне вернули первую отмытую майку. А в перерыве опять надел вторую. Они, само собой, были совсем мокрые. Непривычные ощущения.

– Не забрал себе эти майки на память?

– Лучше оставлять футболки после каких-то хороших моментов, где ты что-то выигрываешь. Хочу поблагодарить наших админов – Сережу и Юру, которые оперативно бегали стирать майки. Если бы они не сделали этого, мне пришлось бы ждать. Скорее всего, меня бы просто заменили. Ведь маек у нас по две на игрока. Было бы очень обидно уйти с поля из-за этого.

Вообще, в той игре досталось не только мне. У одного перелом носа, другому швы накладывали… Все были суперзаряжены, единоборств было на каждом участке поля полно.

– Тебе потом наверняка показывали знаменитое фото английского защитника Терри Бутчера, майка которого от крови из белой превратилась в полностью красную?

– Да, я и раньше видел эту легендарную фотографию, но никогда не думал, что могу оказаться в похожей ситуации. Смотрел на фото и думал: «Вот это футбол был».

А получается, что ничего не изменилось в этом плане. Такие моменты что тогда случались, что сейчас. И это показывает, как футболисты готовы сражаться и как сильно хотят победить, – рассказал Денисов .