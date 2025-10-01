Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
Хаби Алонсо объяснил, почему Федерико Вальверде не сыграл с «Кайратом».
«Реал» разгромил клуб из Казахстана (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
По данным Marca, главный тренер мадридцев оставил футболиста в запасе, так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда.
«Было принятое такое решение. Феде всегда готов.
Если бы игра требовала этого, он бы вышел на поле. Как [Альваро] Каррерас.
Но нужно держать темп, уметь управлять ситуацией», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
