Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»

Хаби Алонсо объяснил, почему Федерико Вальверде не сыграл с «Кайратом».

«Реал» разгромил клуб из Казахстана (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

По данным Marca, главный тренер мадридцев оставил футболиста в запасе, так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда.

«Было принятое такое решение. Феде всегда готов.

Если бы игра требовала этого, он бы вышел на поле. Как [Альваро ] Каррерас.

Но нужно держать темп, уметь управлять ситуацией», – сказал главный тренер «Реала ».