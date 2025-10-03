Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»

Игорь Дивеев поделился ожиданиями от дерби против «Спартака».

Игра пройдет на стадионе армейцев в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 мск.

«От дерби со «Спартаком» жду победы ЦСКА. Это по-прежнему самый принципиальный соперник, как и «Зенит». Но если выбирать главного соперника ЦСКА, это «Спартак». Для меня матч с ними — событие, где ты обязан победить.

Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы «Спартак» был ниже. Тогда можно сказать, что на 50% задача выполнена. Надеюсь, и в этом сезоне ЦСКА удастся быть выше «Спартака », – сказал защитник ЦСКА.