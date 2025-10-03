  • Спортс
  • Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
2

Юрист Владимира Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока.

Напомним, в июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«Я только что был в прокуратуре. 2 июля мы подавали заявление в полицию в отношении должностных лиц РФС и букмекерской компании. Полиция 4 июля вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не проводя никаких проверок.

5 сентября мы написали жалобу в прокуратуру на постановление полиции, чтобы это постановление отменили и направили дело на новую проверку. Сейчас разговаривал с прокурором, и мне сказали, что постановление полиции будет отменено. Соответственно, в полицию вновь направят документы для проведения более тщательной проверки и, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Я этого не исключаю.

Если господин Митрофанов считает, что вправе вести себя как хочет, комментировать как хочет и нарушать права Писарского и других субъектов футбола, и не только их, в частности Абрамова, это всего лишь его желание, не имеющее отношения к закону. Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав», – сказал Антон Смирнов.

Источник: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат»
