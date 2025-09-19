Словакия и Швейцария не обсуждали допуск России к турнирам. Швейцарцы отметили: «Это дело УЕФА и ФИФА. Здесь эта тема не обсуждается»

В Словакии и Швейцарии опровергли обсуждения допуска России к турнирам.

Ранее появилась информация , что вопрос отстранения россиян от международных соревнований обсуждался на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Тиране 11 сентября.

Сообщалось, что Швеция, Финляндия и Норвегия впервые выступили за смягчение текущих ограничений для России, допустив возвращение женских и молодежных команд на международные турниры. Отмечалось, что этот шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация в связи с конфликтом в Украине. Португалия, Испания, Италия, Швейцария , Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать этот вариант при согласии УЕФА.

«Футбольная ассоциация Словакии не будет реагировать ни на какие спекуляции СМИ. Мы вообще не рассматривали эту тему в рамках нашей организации и даже не регистрировали никаких запросов от УЕФА по этому поводу», – сообщили в пресс-службе Словацкого футбольного союза.

«Это дело УЕФА и ФИФА и входит в сферу их компетенции. Здесь эта тема не обсуждается», – заявила пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.