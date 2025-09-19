  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Словакия и Швейцария не обсуждали допуск России к турнирам. Швейцарцы отметили: «Это дело УЕФА и ФИФА. Здесь эта тема не обсуждается»
4

Словакия и Швейцария не обсуждали допуск России к турнирам. Швейцарцы отметили: «Это дело УЕФА и ФИФА. Здесь эта тема не обсуждается»

В Словакии и Швейцарии опровергли обсуждения допуска России к турнирам.

Ранее появилась информация, что вопрос отстранения россиян от международных соревнований обсуждался на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Тиране 11 сентября.

Сообщалось, что Швеция, Финляндия и Норвегия впервые выступили за смягчение текущих ограничений для России, допустив возвращение женских и молодежных команд на международные турниры. Отмечалось, что этот шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация в связи с конфликтом в Украине. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать этот вариант при согласии УЕФА.

«Футбольная ассоциация Словакии не будет реагировать ни на какие спекуляции СМИ. Мы вообще не рассматривали эту тему в рамках нашей организации и даже не регистрировали никаких запросов от УЕФА по этому поводу», – сообщили в пресс-службе Словацкого футбольного союза.

«Это дело УЕФА и ФИФА и входит в сферу их компетенции. Здесь эта тема не обсуждается», – заявила пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
Политика
logoУЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
Федерация футбола Словакии
Федерация футбола Швейцарии
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кантона призвал бойкотировать матчи с Израилем: «Россию отстранили через 4 дня после начала конфликта. Геноцид длится уже 716 дней, но Израиль все еще участвует в турнирах»
153вчера, 19:02
Гаджиев о бане России: «Возвращение неизбежно. Любые соревнования без нашей страны – это несерьезно. Многое зависит от отношений с США, но ситуация тихо меняется везде»
4вчера, 17:36
Азербайджан не высказывался против бана России: «УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам»
2317 сентября, 15:08
7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи (Sport24)
30817 сентября, 09:56
Главные новости
Беллингем, Ибрагимович и Кроос в официальном трейлере игры EA FC 26
9 минут назадВидео
Манфред Угальде: «Жедсон лучше Жерсона из «Зенита». Он очень помогает «Спартаку», футболист другого уровня»
1631 минуту назад
Маркус Рэшфорд: «Хочу оставаться в «Барсе» как можно дольше. Флик дал мне уверенность, он отличный тренер, работать с ним – настоящее удовольствие»
1234 минуты назад
Рецос из «Олимпиакоса» – открытие для фэнтези-игроков! 8 очков в туре ЛЧ, стоимость – всего 4 млн. Добавите в состав?
39 минут назад
Гендиректор «Балтики» о сравнениях с «Лестером»: «Сегодня эта история к нам применима. Но не стоит раздавать авансы, легко не будет»
342 минуты назад
Мареска о Стерлинге и Дисаси: «Мой отец 50 лет работал рыбаком, с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле»
4157 минут назад
Головин, Дьокереш, Мхитарян – кто провалится в этом сезоне? Разбираемся с «Мяч Production»
сегодня, 10:00Видео
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Сити» – 5-й, «Реал» – 7-й
36сегодня, 10:27
Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников
26сегодня, 10:27
Дуглас о матче с «Краснодаром»: «Больше давления испытывает команда, защищающая титул. Напомню, «Зенит» был чемпионом 6 раз подряд. Хотим вернуть золотые медали в Петербург»
3сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Федотов о рукопожатиях арбитров с тренерами: «Эксперимент пора заканчивать – это лицемерие. Станкович обнимает судью, а потом оскорбляет. Талалаев – то же самое»
417 минут назад
Жерсон не сыграет с «Краснодаром», сообщил Семак: «Начинает работать с «Зенитом» фрагментарно»
118 минут назад
Риера об РПЛ: «Не хочу работать в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве». «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России»
326 минут назад
Ткаченко о Гладышеве в Европе: «Его чемпионат – Бундеслига. Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку – с «Сандерлендом» было то же самое»
444 минуты назад
Байрамян о 2:1: «Люблю играть против «Спартака», часто побеждаем его. Дело не в стоимости футболистов, трансферах, а в желании и характере, что «Ростов» и показал»
248 минут назад
Обляков о ЦСКА: «Акцент на атаке – отличие от работы с Николичем. С Челестини мы стали играть в более атакующий футбол через короткий пас»
250 минут назад
«Зенит» проведет гаражную распродажу игровой формы прошлых лет: «Возможность пополнить гардероб и внести вклад в сохранение окружающей среды»
454 минуты назад
Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»
158 минут назад
Семак о «Краснодаре»: «Самая стабильная и сбалансированная команда. «Зениту» нужно попытаться догонять – будет важный матч с точки зрения расстановки сил»
1сегодня, 10:39
Черданцев о «Краснодаре»: «Мусаев второй сезон работает на очень высоком уровне. Никто не говорит, что ему надо дать время из-за новых игроков – это не мешает добиваться результата»
7сегодня, 10:13