Экс-арбитр Вилков: «Зенит» и «Спартак» всегда непросто судить, «Краснодар» с Кордобой – неприятная команда. А приятно судить ЦСКА»

Экс-арбитр Михаил Вилков рассказал о работе на матчах «Зенита» и «Спартака».

– Какую команду сложнее всего сейчас судить?

– Всегда непросто было судить «Зенит ». Тем более сейчас у него в чемпионате дела обстоят не очень хорошо.

«Краснодар » – неприятная команда для судейства. Там есть Кордоба с его единоборствами. Он всегда ведет непростую борьбу до приема мяча.

А приятно судить ЦСКА , потому что команда бежит, молодые ребята, скорости хорошие, мало фолов. Главное – им не мешать. В конце чемпионата сложности будут с судейством в матчах за первые места и с командами, которые бьются за выживание.

– Насколько сложно судить «Спартак» с его эмоциональным тренером?

– Я, кажется, не судил «Спартак» при Станковиче. Но в разные годы были разные тренеры. Эмоциональность там была тоже разная. Были Абаскаль, Каррера … Но Массимо более интеллигентный.

Мне всегда нравилось судить на стадионе «Спартака» при полных трибунных. Эта фанатская торсида дает кураж и судьям, и футболистам. Это чувствуется, когда трибуны заполнены, когда болеют за свой клуб.

Да, красно-белых непросто судить, тем более так сложилось, что у меня были не очень удачные серии со «Спартаком». Но у меня не было каких-то предвзятых взглядов на эту команду. В детстве, когда вся страна болела за «Спартак», 1989 год, начало девяностых, времена Валерия Шмарова, когда играли все великие спартаковские футболисты, у меня дома даже был плакат с автографами всех футболистов.

Я ходил на стадион «Локомотив», даже в раздевалку заходил, когда тренером был Олег Романцев. Все игроки, включая Карпина, давали автографы. Если у мамы поискать, где-то этот плакат лежит.

– Кстати, по поводу торсиды. Есть ощущение, что она может давить на арбитров, и лишний раз не свиснешь.

– Да нет. Болельщики не давят. Даже если есть какие-то оскорбительные выкрики, все равно судьи стараются не поддаваться влиянию трибун. Это никак не влияет на оценку эпизодов.

В Питере тоже хороший «Вираж», как его называют. Я его помню еще со времен Петровского. На «Локомотиве» хорошие болельщики, – сказал Вилков.