9

Экс-арбитр Вилков: «Зенит» и «Спартак» всегда непросто судить, «Краснодар» с Кордобой – неприятная команда. А приятно судить ЦСКА»

Экс-арбитр Михаил Вилков рассказал о работе на матчах «Зенита» и «Спартака».

– Какую команду сложнее всего сейчас судить?

– Всегда непросто было судить «Зенит». Тем более сейчас у него в чемпионате дела обстоят не очень хорошо.

«Краснодар» – неприятная команда для судейства. Там есть Кордоба с его единоборствами. Он всегда ведет непростую борьбу до приема мяча.

А приятно судить ЦСКА, потому что команда бежит, молодые ребята, скорости хорошие, мало фолов. Главное – им не мешать. В конце чемпионата сложности будут с судейством в матчах за первые места и с командами, которые бьются за выживание.

– Насколько сложно судить «Спартак» с его эмоциональным тренером?

– Я, кажется, не судил «Спартак» при Станковиче. Но в разные годы были разные тренеры. Эмоциональность там была тоже разная. Были Абаскаль, Каррера… Но Массимо более интеллигентный.

Мне всегда нравилось судить на стадионе «Спартака» при полных трибунных. Эта фанатская торсида дает кураж и судьям, и футболистам. Это чувствуется, когда трибуны заполнены, когда болеют за свой клуб.

Да, красно-белых непросто судить, тем более так сложилось, что у меня были не очень удачные серии со «Спартаком». Но у меня не было каких-то предвзятых взглядов на эту команду. В детстве, когда вся страна болела за «Спартак», 1989 год, начало девяностых, времена Валерия Шмарова, когда играли все великие спартаковские футболисты, у меня дома даже был плакат с автографами всех футболистов.

Я ходил на стадион «Локомотив», даже в раздевалку заходил, когда тренером был Олег Романцев. Все игроки, включая Карпина, давали автографы. Если у мамы поискать, где-то этот плакат лежит.

– Кстати, по поводу торсиды. Есть ощущение, что она может давить на арбитров, и лишний раз не свиснешь.

– Да нет. Болельщики не давят. Даже если есть какие-то оскорбительные выкрики, все равно судьи стараются не поддаваться влиянию трибун. Это никак не влияет на оценку эпизодов.

В Питере тоже хороший «Вираж», как его называют. Я его помню еще со времен Петровского. На «Локомотиве» хорошие болельщики, – сказал Вилков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
