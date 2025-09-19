  • Спортс
  • Чемпионат Франции. «Лион» примет «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
1

В Лиге 1 пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Лион» встретится с «Анже».

В субботу «Нант» примет «Ренн», «Лилль» в гостях сыграет с «Лансом».

В воскресенье «Монако» Александра Головина, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, проведет матч с «Мецом», «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Марселем».

Чемпионат Франции

5-й тур

Лига 1. 5 тур
19 сентября 18:45, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Анже
Лига 1. 5 тур
20 сентября 15:00, Стад ля Божуар
Нант
Не начался
Ренн
Лига 1. 5 тур
20 сентября 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Не начался
Ницца
Лига 1. 5 тур
20 сентября 19:05, Болларт-Делелис
Ланс
Не начался
Лилль
Лига 1. 5 тур
21 сентября 13:00, Stade Jean Bouin
Париж
Не начался
Страсбур
Лига 1. 5 тур
21 сентября 15:15, Стад Океан
Гавр
Не начался
Лорьян
Лига 1. 5 тур
21 сентября 15:15, Аббе-Дешам
Осер
Не начался
Тулуза
Лига 1. 5 тур
21 сентября 15:15, Луи II
Монако
Не начался
Мец
Лига 1. 5 тур
21 сентября 18:45, Стадион Велодром
Марсель
Не начался
ПСЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
