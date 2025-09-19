Чемпионат Франции. «Лион» примет «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Лион » встретится с «Анже ».

В субботу «Нант » примет «Ренн », «Лилль » в гостях сыграет с «Лансом».

В воскресенье «Монако » Александра Головина, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, проведет матч с «Мецом», «ПСЖ » Матвея Сафонова сыграет с «Марселем».

Чемпионат Франции

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

