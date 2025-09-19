Чемпионат Франции. «Лион» примет «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 5-го тура.
В пятницу «Лион» встретится с «Анже».
В субботу «Нант» примет «Ренн», «Лилль» в гостях сыграет с «Лансом».
В воскресенье «Монако» Александра Головина, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, проведет матч с «Мецом», «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Марселем».
Чемпионат Франции
5-й тур
19 сентября 18:45, Групама Стэдиум
20 сентября 15:00, Стад ля Божуар
20 сентября 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
20 сентября 19:05, Болларт-Делелис
21 сентября 13:00, Stade Jean Bouin
21 сентября 15:15, Стад Океан
21 сентября 15:15, Аббе-Дешам
21 сентября 18:45, Стадион Велодром
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
