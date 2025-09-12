Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 4-го тура.
В пятницу «Марсель» сыграет с «Лорьяном».
В субботу «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Осером».
В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Ланс», а завершится тур матчем «Ренн» – «Лион».
Чемпионат Франции
4-й тур
12 сентября 18:45, Стадион Велодром
13 сентября 15:00, Альянц Ривьера
13 сентября 19:05, Аббе-Дешам
14 сентября 13:00, Пьер Моруа
14 сентября 15:15, Парк-де-Пренс
14 сентября 15:15, Cтад Франсис Ле Бле
14 сентября 15:15, Стад Сен-Симфорьен
14 сентября 18:45, Роазон Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости