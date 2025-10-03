  • Спортс
  • Юран о баннере фанатов «Штурма» с его изображением: «Дорогого стоит. Не ожидал, что в честь российского игрока могут сделать баннер. Политика сейчас влияет на спорт»
25

Юран о баннере фанатов «Штурма» с его изображением: «Дорогого стоит. Не ожидал, что в честь российского игрока могут сделать баннер. Политика сейчас влияет на спорт»

Сергей Юран высказался о баннере фанатов «Штурма» с его изображением.

Перед началом матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1) фанаты «Штурма» показали перформанс, посвященный домашней победе «Штурма» над «Рейнджерс» на групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября 2000 года (2:0).

На баннерах изображен состав команды в том матче, тренер Ивица Осим и Сергей Юран, забивший один из голов «Штурма». Также в рамках перформанса на трибуне появились баннеры с надписью: «Давайте, ребята, сделайте это снова!»

«Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов «Штурма» помнит. Значит, не просто так я в Граце играл – видимо, неплохо это делал. Они и выиграли вчера – 2:1. До сих пор помогаю бывшему клубу (смеется).

25 лет прошло, но до сих пор помню тот матч из 2000-го и свой первый гол. За шотландцев Андрей Канчельскис играл. После матча он удивлялся: «Ничего не понимаю, что у вас за команда? Вы в Глазго получили 0:5 без шансов, а дома нас просто порвали». Ответил ему, что аура Шварценеггера нам просто помогает – у «Штурма» же стадион имя Арнольда носит. По правде говоря, мы и сами тогда немного удивились — все-таки «Рейнджерс» были серьезной силой.

К нам с Рамизом Мамедовым в Граце очень тепло относились. Австрийцы сами по себе более сдержанные, чем португальцы или итальянцы, но и фамилию после голов скандировали, и на улице подходили, желали успеха. У «Штурма» еще была традиция: после матча футболисты брали детей, у кого были маленькие, и с ними делали круг почета по стадиону. Моему Артему как раз четыре-пять лет было. И вот мы шли вдоль трибун, люди аплодировали — очень семейная была атмосфера», – сказал экс-форвард «Штурма».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
