Юран об уровне Первой лиги Турции: «Очень серьезный. Команды на 80% состоят из сборников, преимущественно из африканских стран»
Сергей Юран оценил уровень второго дивизиона Турции.
«Уровень Первой лиги очень серьезный. Здесь пауза на игры сборной, потому что на 80% команды в первом турецком дивизионе состоят из сборников.
Я интересовался: «Почему здесь пауза в первом дивизионе? Какое это имеет отношение к Суперлиге и сборной?» И потом я понял, что сборные тут преимущественно из африканских стран, но очень хороший уровень иностранных игроков в каждой команде», – сказал тренер «Серик Беледиеспор».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?55421 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости