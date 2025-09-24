Юран об уровне Первой лиги Турции: «Очень серьезный. Команды на 80% состоят из сборников, преимущественно из африканских стран»

Сергей Юран оценил уровень второго дивизиона Турции.

«Уровень Первой лиги очень серьезный. Здесь пауза на игры сборной, потому что на 80% команды в первом турецком дивизионе состоят из сборников.

Я интересовался: «Почему здесь пауза в первом дивизионе? Какое это имеет отношение к Суперлиге и сборной?» И потом я понял, что сборные тут преимущественно из африканских стран, но очень хороший уровень иностранных игроков в каждой команде», – сказал тренер «Серик Беледиеспор ».