Юран о работе в «Серик Беледиеспор»: «Вообще не могу понять, при чем тут Садыгов, я здесь его не видел. Зарплату и премию платят вовремя, у меня карт-бланш»

Сергей Юран заявил, что не знает, какое отношение Туфан Садыгов имеет к его клубу.

Российский тренер возглавил турецкий «Серик Беледиеспор » в июле этого года. Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов .

– В течение недели или десяти дней каждый день были небольшие собрания. То есть я собирал игроков и то же самое повторял, свои требования, спокойно доносил, наблюдал.

– Юран и спокойно?

– Знаешь, как в фильме: «Восток – дело тонкое, Петруха!» Здесь нужно правильно. На какие кнопки ты можешь нажимать? Ты же реагируешь, смотришь, наблюдаешь, анализируешь и потом потихоньку начинаешь доносить уже, скажем так, доступным языком. Если кто‑то не понимает, немножко еще доступнее.

Был игрок у нас, конкурировал за стартовый состав, защитник, но он не хотел воспринимать. Но я на первом собрании объяснил, что не имеет значения, иностранец ли, турецкий ли игрок… Если мои требования не будут выполняться, я просто буду избавлять команду от такого футболиста, который чем‑то недоволен.

– У вас карт‑бланш?

– У меня карт‑бланш, потому что я объяснил руководству. Они знали, что я много чего повидал уже и знаю, как выстраивать команду, которая будет решать задачи. То есть руководство сказало: «Ты тренер, спортивная часть, пожалуйста». Поэтому да, карт‑бланш. Я благодарен руководству, Дженку – это президент клуба, Барыш – это генеральный директор.

– Имя Туфан здесь просто не звучит?

– Я вообще не могу понять, при чем тут Туфан, я здесь его не видел.

– Наших парней долго приходилось уговаривать? Зарплату вовремя платят?

– Да. Зарплату и премию после игры. Два матча мы сыграли удачно. И после игры на следующий день буквально, до следующего матча оплатили, – сказал Юран .