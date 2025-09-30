У Кейна 20 (17+3) очков в 9 матчах сезона за «Баварию». Форвард дважды забил «Пафосу»

Харри Кейн совершил 20 результативных действий в сезоне.

Нападающий «Баварии» сделал дубль в матче против «Пафоса » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, первый тайм).

Теперь на счету футболиста 17 забитых мячей и 3 результативных паса в 9 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб.

