Кейн об атаке из глубины: «Нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Когда играешь «девятку», не так часто касаешься его»

Харри Кейн заявил, что ему нравится атаковать из глубины поля.

Форвард «Баварии» высказался после матча Лиги чемпионов с «Пафосом» (5:1), в котором он сделал дубль.

— Вы сыграли из глубины, тогда как Джексон — на острие. Вам комфортно в такой роли?

— Да, конечно. Мне нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Иногда, когда играешь «девятку», ты не так часто касаешься мяча. Но в таких матчах, особенно с Нико впереди, это позволяет мне быть более вовлеченным в игру — начинать атаки, смещаться на фланг, а потом подключаться в штрафную чуть позже. Сегодня это сработало.

Но не только я, а даже Нико иногда опускался — это было важно, чтобы держать соперников в напряжении. И он провел отличный матч, я очень рад за него, что он забил свой первый гол [за «Баварию»]», — сказал Кейн .