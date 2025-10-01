Кейн о 5:1 с «Пафосом»: «Победа выглядела легкой благодаря тому, как сыграла «Бавария». К сожалению для них, они встретились с нами в очень хороший для нас момент»

Харри Кейн высказался о победе над «Пафосом» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Хорошая гостевая победа. В прошлом сезоне мы испытывали трудности на выезде на общем этапе. Мы хотели обязательно сохранить темп после первого матча против «Челси» (3:1).

Что касается меня, я продолжаю говорить, что выхожу на игры с уверенностью, зная, что у меня будут моменты. Сегодня еще пара голов – я доволен.

Мы сделали так, что это выглядело легко, благодаря тому, как мы сыграли. Я бы не удивился, если бы они [«Пафос »] набрали несколько очков, особенно дома. К сожалению для них, они встретились с нами в очень хорошем для нас моменте», – сказал нападающий «Баварии», забивший два гола.