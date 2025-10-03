  • Спортс
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»

Давид Луиз рассказал, почему перешел в августе в кипрский «Пафос».

— Большая радость снова видеть вас в Европе, снова — в Лиге чемпионов. Можете объяснить, почему вы решили вернуться в Старый Свет и подписать контракт с «Пафосом»?

— Прежде всего потому, что я всегда был счастлив и любил играть в Европе. А с «Пафосом» — потому что я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. И когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь.

— Вы говорите, что давно знаете владельцев клуба. То есть с Сергеем Ломакиным были знакомы лично еще до переезда на Кипр?

— Да. Во главе «Пафоса» честные люди, люди с амбициями. Они хотят развивать команду, развивать проект, и я рад помогать им в этом.

— Ваша мечта сейчас?

— Продолжать играть в футбол, потому что я это очень люблю. Благослови вас Бог! – сказал 38-летний бразильский защитник, ранее игравший за «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДавид Луиз
logoвысшая лига Кипр
Сергей Ломакин
logoПафос
