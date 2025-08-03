Давид Луиз перешел в «Пафос». 38-летний экс-защитник «Челси» заключил с киприотами контракт до 2027-го
Давид Луиз будет выступать за «Пафос».
Бывший защитник «Челси» и «Бенфики» заключил с клубом лиги Кипра контракт, рассчитанный до 2027 года.
Последней командой 38-летнего футболиста была «Форталеза». В 2025-м он провел за нее 7 игр в высшей лиге Бразилии.
Изображение: pafosfc.com.cy
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пафоса»
