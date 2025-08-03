Давид Луиз перешел в «Пафос». 38-летний экс-защитник «Челси» заключил с киприотами контракт до 2027-го

Давид Луиз будет выступать за «Пафос».

Бывший защитник «Челси » и «Бенфики» заключил с клубом лиги Кипра контракт, рассчитанный до 2027 года.

Последней командой 38-летнего футболиста была «Форталеза ». В 2025-м он провел за нее 7 игр в высшей лиге Бразилии .

Изображение: pafosfc.com.cy