  • Луиз предлагал экс-любовнице 100 000 реалов за молчание об отношениях и напоминал об убийстве модели экс-вратарем «Фламенго» Бруно. Угрозы начались после отказа девушки от секса втроем
20

Давид Луиз угрожал бывшей любовнице.

Документы, полученные сайтом журналиста Лео Диаса, свидетельствуют, что игрок предложил 100 тысяч реалов Карол Кавалканти, чтобы предотвратить разглашение информации об их отношениях.

Согласно полицейскому протоколу, общение не ограничилось финансовым предложением. Защитник якобы отправлял сообщения, в которых упоминал дело Элизы Самудио –  модели, убитой в 2010 году выступавшим за «Фламенго» вратарем Бруно Соузой. В одном из сообщений Давид Луиз, предположительно, намекнул, что Карол может «исчезнуть».

Кавалканти сообщила полиции, что у нее были краткосрочные отношения с Давидом Луизом в июле, когда тот играл за «Форталезу». Она утверждает, что после отказа поучаствовать в сексе втроем начала подвергаться преследованиям и угрозам со стороны защитника.

В материалах дела есть свидетельства того, что спортсмен не только пытался купить молчание, предложив 100 тысяч реалов, но и отправлял сообщения, в которых утверждал, что знает местоположение девушки, а также следил за ней.

Согласно источникам сайта, судебные органы штата Сеара установили защитные меры в отношении Давида Луиза. Среди них: запрет приближаться к девушке ближе чем на 100 метров, связываться с ней любым способом, посещать ее дом или место работы, а также публиковать информацию или изображения, касающихся ее, в социальных сетях и виртуальных пространствах. В случае нарушения этих правил игроку грозит превентивный арест и от двух до пяти лет лишения свободы вместе со штрафом.

Дело рассматривается в режиме конфиденциальности.

В начале августа Луиз присоединился к кипрскому «Пафосу». Он известен по выступлениям за «Челси», «ПСЖ», сборную Бразилии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Portal Leo Dias
