Тренер «Ростова» Альба о 6-матчевой серии без поражений в основное время: «Команда находится в хорошей форме»
Джонатан Альба оценил 6-матчевую серию «Ростова» без поражений в основное время.
В четверг дончане уступили «Динамо» Махачкала (1:1, 2:4 пен.) в Фонбет Кубке России.
«Продолжаем серию без поражений [в основное время], есть хорошие моменты. Понятно, что нужно анализировать и смотреть, что может быть лучше. Но команда находится в хорошей форме, очень доволен, как игроки показали себя на поле», — сказал тренер «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости