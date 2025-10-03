Тренер «Ростова» Альба о 6-матчевой серии без поражений в основное время: «Команда находится в хорошей форме»

Джонатан Альба оценил 6-матчевую серию «Ростова» без поражений в основное время.

В четверг дончане уступили «Динамо » Махачкала (1:1, 2:4 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Продолжаем серию без поражений [в основное время], есть хорошие моменты. Понятно, что нужно анализировать и смотреть, что может быть лучше. Но команда находится в хорошей форме, очень доволен, как игроки показали себя на поле», — сказал тренер «Ростова ».