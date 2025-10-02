Григорян о матче «Динамо» Махачкала – «Ростов»: «Качество поля усугубило особенности команд. Сплошная борьба, такой футбол не может доставить удовольствие»
Александр Григорян раскритиковал качество поля на «Анжи-Арене».
«Динамо» Махачкала обыграло «Ростов» (1:1, по пен. 4:2) в матче FONBET Кубка России. Игра проходила на «Анжи-Арене».
«Качество поля очень сильно повлияло на качество игры. Это была сплошная борьба. И «Динамо», и «Ростов» играют в такой футбол, что качество поля как бы усугубило стилевые особенности команд.
Не знаю, может ли такой футбол доставить удовольствие… Лично мне – нет», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости