Григорян о матче «Динамо» Махачкала – «Ростов»: «Качество поля усугубило особенности команд. Сплошная борьба, такой футбол не может доставить удовольствие»

Александр Григорян раскритиковал качество поля на «Анжи-Арене».

«Динамо » Махачкала обыграло «Ростов » (1:1, по пен. 4:2) в матче FONBET Кубка России. Игра проходила на «Анжи-Арене».

«Качество поля очень сильно повлияло на качество игры. Это была сплошная борьба. И «Динамо», и «Ростов» играют в такой футбол, что качество поля как бы усугубило стилевые особенности команд.

Не знаю, может ли такой футбол доставить удовольствие… Лично мне – нет», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян.