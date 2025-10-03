  • Спортс
  • Биджиев о победе над «Ростовом»: «В 1-м тайме приспосабливались к полю. Во втором вышли более опытные, поэтому «Махачкала» отыгралась»
0

Биджиев о победе над «Ростовом»: «В 1-м тайме приспосабливались к полю. Во втором вышли более опытные, поэтому «Махачкала» отыгралась»

Хасанби Биджиев оценил победу над «Ростовом» (1:1, 4:2 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Первый тайм был достаточно сложный. Думаю, команды приспосабливались к полю. Во втором тайме вышли более опытные команды, стало более стабильно, поэтому отыгрались. 

Победа очень важна, и я рад такому результату», — сказал тренер махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
