Биджиев о победе над «Ростовом»: «В 1-м тайме приспосабливались к полю. Во втором вышли более опытные, поэтому «Махачкала» отыгралась»

Хасанби Биджиев оценил победу над «Ростовом» (1:1, 4:2 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Первый тайм был достаточно сложный. Думаю, команды приспосабливались к полю. Во втором тайме вышли более опытные команды, стало более стабильно, поэтому отыгрались.

Победа очень важна, и я рад такому результату», — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».