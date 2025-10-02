«Динамо» Махачкала не проигрывает в Кубке. У команды три победы в основное время и две – по пенальти
«Динамо» Махачкала не проигрывает на групповом этапе FONBET Кубка России.
Сегодня махачкалинцы обыграли «Ростов» в серии 11-метровых в матче 5-го тура Пути РПЛ (1:1, пенальти – 4:2).
В текущем розыгрыше Кубка «Динамо» Махачкала еще ни разу не проигрывало. Ранее команда трижды побеждала в основное время, а также обыграла «Спартак» по пенальти (основное время – 1:1).
Махачкалинское «Динамо» возглавляет группу C, набрав 13 очков в 5 матчах. В заключительном туре группового этапа команда сыграет со «Спартаком».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
