«Спартак» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Спартак» сыграет в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

У команды Деяна Станковича 10 очков в 5 турах после победы над «Пари НН » (2:1). Она уже не опустится ниже второй строчки, которую сейчас занимает, и гарантированно выступит в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ.

Лидирует в группе С «Динамо » Махачкала – 11 баллов после 4 игр. Далее идет «Спартак », за ним – «Пари НН» (3 очка после 5 игр) и «Ростов » (3 очка после 4 игр).