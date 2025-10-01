«Спартак» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Спартак» сыграет в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.
У команды Деяна Станковича 10 очков в 5 турах после победы над «Пари НН» (2:1). Она уже не опустится ниже второй строчки, которую сейчас занимает, и гарантированно выступит в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ.
Лидирует в группе С «Динамо» Махачкала – 11 баллов после 4 игр. Далее идет «Спартак», за ним – «Пари НН» (3 очка после 5 игр) и «Ростов» (3 очка после 4 игр).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
