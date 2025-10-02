Тренер Словении Кек о Шешко в «МЮ»: «У клуба, вошедшего в историю, но не входящего в топ-10, масса критически настроенных болельщиков, он под пристальным вниманием. Только лучшие могут с этим справиться»

Тренер сборной Словении высказался об адаптации Беньямина Шешко в «МЮ».

«Это самое популярное, но также и самое сложное соревнование. Цифры огромны. Когда суммы трансферов начинают расти, когда начинается аналитика, когда растут рейтинги, вы, очевидно, становитесь все более уязвимыми. Это можно сравнить с уязвимостью игроков в НБА или 10 лучших теннисистов.

Понятно, что у клуба, который вошел в историю мирового футбола, но на данный момент не входит в топ-10, есть большая масса критически настроенных болельщиков. Клуб находится под пристальным вниманием, общественность анализирует как все хорошее,так и все плохое. Последнему в данный момент придают гораздо большее значение. Только лучшие способны справиться с этим и проявить себя на таком уровне.

Лично я считаю – и не только потому, что я его тренер, – что рано или поздно Беньямин Шешко добьется успеха. Если ты хочешь быть на этом уровне, то должен быть лучшим. Не только на поле, но и уметь принимать все, что происходит вокруг тебя. В том числе критику. Он забил гол в последнем матче, но что это дает, если команда проигрывает? Это непросто», – сказал Матьяж Кек в интервью Brdo pri Kranju.