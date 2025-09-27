Шешко забил первый гол за «МЮ» в 7-м матче – «Брентфорду»
Беньямин Шешко забил первый гол за «Манчестер Юнайтед».
«Брентфорд» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:1, первый тайм) в матче 6-го тура АПЛ.
На 26-й минуте игры голом отметился нападающий Беньямин Шешко.
Словенский форвард впервые забил гол за манкунианцев – это произошло в шестом матче чемпионата и седьмом с учетом всех турниров.
Напомним, что Шешко перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лейпцига» за 85 миллионов евро с учетом бонусов.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
