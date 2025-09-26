Пол Мерсон предполагает, что «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом» вничью.

«Рубену Амориму очень пригодилась победа над «Челси», но я не думаю, что «Брентфорд» проиграет предстоящий матч. Для «Манчестер Юнайтед» это настоящий кошмар! «Брентфорд» не даст сыграть в открытый футбол, он будет глубоко сидеть и усложнять жизнь гостям. К тому же там мастера стандартов и длинных навесов с угловых, что, разумеется, вызывает беспокойство у «МЮ» из-за недостаточно уверенного в себе вратаря.

Беньямину Шешко нужно больше помощи для того, чтобы забивать голы. «Манчестер Юнайтед» не играет в тот футбол, который ему подходит. Бриан Мбемо сам хочет забивать, а Маттеус Кунья любит дриблинг. Я не жду, что кто-то из них будет смещаться на фланг и подавать на Шешко. Честно говоря, я понятия не имею, откуда Шешко возьмет свой первый гол в данный момент, и это огромная проблема для «Юнайтед».

Им стоило бы взять форварда вроде Хулиана Альвареса – такой тип игрока идеально работал бы в связке с Мбемо и Куньей.

Победа стала бы отличным результатом для «Манчестер Юнайтед ». «Брентфорд» – четвертый с конца в таблице, и в идеальном мире это должен был быть легкий выигрыш для парней Аморима. Но ситуация у «красных дьяволов» далека от идеальной уже давно!» – отметил бывший форвард сборной Англии.