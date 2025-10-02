Мартинелли о Дьокереше: «Постараемся чаще давать ему мяч, чтобы он забивал 30-40 голов за сезон. Он один из лучших нападающих в мире»
Габриэл Мартинелли назвал Виктора Дьокереша одним из лучших форвардов в мире.
Нападающий «Арсенала» не забивает 5 матчей кряду.
«Мы очень довольны им. Мы доверяем ему. Мы знаем его качества, и на данный момент он один из лучших нападающих в мире. Мы доверяем ему, стараемся дать ему уверенность, чтобы он забивал и показывал максимум на поле, помогая нам.
С Мартином [Эдегором] играть действительно приятно, потому что он всегда старается найти тебя, когда мы делаем движения.
Что касается Виктора, у него свои сильные стороны: он любит уходить за спины защитников и атаковать в чужой штрафной.
Поэтому я думаю, что игра с Мартином пойдет ему на пользу. Мы будем стараться как можно больше отдавать ему мяч, чтобы он забивал, ну, 30-40 голов за сезон», – сказал полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Standard
