Габриэл Мартинелли назвал Виктора Дьокереша одним из лучших форвардов в мире.

Нападающий «Арсенала » не забивает 5 матчей кряду.

«Мы очень довольны им. Мы доверяем ему. Мы знаем его качества, и на данный момент он один из лучших нападающих в мире. Мы доверяем ему, стараемся дать ему уверенность, чтобы он забивал и показывал максимум на поле, помогая нам.

С Мартином [Эдегором ] играть действительно приятно, потому что он всегда старается найти тебя, когда мы делаем движения.

Что касается Виктора , у него свои сильные стороны: он любит уходить за спины защитников и атаковать в чужой штрафной.

Поэтому я думаю, что игра с Мартином пойдет ему на пользу. Мы будем стараться как можно больше отдавать ему мяч, чтобы он забивал, ну, 30-40 голов за сезон», – сказал полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли .