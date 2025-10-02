Мартинелли про «Арсенал»: «Хотим победить в каждом матче сезона, выиграть все трофеи. У нас хороший коллектив»
Габриэл Мартинелли заявил о желании выиграть трофеи с «Арсеналом».
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Олимпиакос» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов. «Олимпиакос» – сильная команда с хорошими игроками. Мы могли забить больше голов в первом тайме, у нас было несколько моментов, но это Лига чемпионов.
О глубине состава
«Это хорошо для команды. Мы хотим, чтобы вокруг нас были лучшие игроки, у нас хороший коллектив. Мы хотим выиграть каждый титул – именно это мы и постараемся сделать»
О двух победах в двух матчах Лиги чемпионов
«Мы играем за «Арсенал» и хотим победить в каждом матче сезона, если получится, и выиграть все трофеи», – сказал футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли.
