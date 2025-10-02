Артета о 5 играх Дьокереша без голов: «С каждым матчем он все лучше. Мы хотим, чтобы он забивал, но если нет, то хотя бы продолжал так же работать на команду»
Микель Артета выступил в защиту Виктора Дьокереша.
Нападающий «Арсенала» не забивает 5 матчей кряду.
Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «канониры» обыграли «Олимпиакос» (2:0).
«Я чувствую, что с каждым матчем он играет все лучше и лучше. Несколько раз его удар блокировали, а потом он попал в штангу, но в целом его выступление было исключительным.
Он хорошо отработал, и да, мы хотим, чтобы он забивал голы, но если этого не происходит, то хотя бы чтобы он продолжал делать все то, что делает для команды, потому что он очень помогает нам», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
