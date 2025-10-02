Дешам о Погба в сборной Франции: «Если я скажу «да», все решат: «Ого, Погба возвращается». «Нет» – буду выглядеть идиотом. Ему предстоит несколько этапов, первый – сыграть за «Монако»

Дидье Дешам высказался о возможном возвращении Поля Погба в сборную Франции.

Этим летом 32-летний Погба вернулся в футбол, отбыв дисквалификацию за допинг, и подписал контракт с «Монако ».

«Да, он все ближе к тому моменту, когда снова станет футболистом. Возвращение в сборную Франции? Что он этого хочет и что это его цель – у меня нет никаких сомнений. Но ему предстоит пройти несколько этапов.

Следующий – когда он наденет футболку «Монако» и выйдет на поле. Я надеюсь, что у него все получится. А дальше посмотрим. Всего, чего я ему желаю – это пройти этот первый шаг. Для него это будет огромной радостью.

Что касается возможного возвращения в сборную, то если я скажу «да», все решат: «Ого, Погба возвращается». Если скажу «нет» – буду выглядеть идиотом. Так что и один, и второй вариант не сработает. Все, чего я ему желаю – чтобы он преодолел эту первую ступень», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.