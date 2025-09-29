Жена Смолова о драке в «Кофемании»: «Я переживала, в наших отношениях было напряжение, но сейчас все нормально. Все, что происходит с медийными людьми, предается большой огласке»

Жена Федора Смолова призналась, что переживала из-за инцидента в «Кофемании».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

– Я, к сожалению, не могу это комментировать никак.

– Твои личные эмоции, когда ты увидела, что в СМИ всплыла информация?

– Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время. Из-за этого лето было такое напряженное. Но я продолжаю поддерживать своего мужа и написала об этом в телеграм-канале. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.

– На ваших отношениях это никак не отразилось?

– Конечно же, было напряжение. Вот люди говорят: «Вы, наверное, никогда не ругаетесь, всегда счастливы», – и всякое такое. Но все же ругаются в отношениях, это же нормально. Тут важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо разговаривать, чтобы вы друг друга услышали. Был такой rough patch (трудный период – Спортс’‘) в наших отношениях, но сейчас все нормально.

– Почему именно с футболистами происходят такие интересные ситуации?

– Думаю, все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, придаются большой огласке. Это темная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит, – сказала Карина Истомина .